أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد.. الكيلو مستقر والبانيه بـ165 جنيها

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 9-4-2023، استقرارا ملحوظا في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح سعر الكيلو داخل المزرعة بين 70 و71 جنيها، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و77 جنيها، وفقا لما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

إقبال المواطنين على الشراء

أضاف «السيد»، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الدواجن بمناسبة شهر رمضان، متوقعا استمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، وربما تنخفض بعد الشهر الكريم.

أسعار الدواجن في مصر

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 9-4-2023 في الأسواق والمحلات، بين 150 و165 جنيها لكيلو البانيه، كما يسجل كيلو الشيش طاووق اليوم 155 جنيها، وكيلو الأوراك 81 جنيها والأجنحة 60 جنيها.

كما يبلغ سعر الفراخ الأمهات داخل المزرعة 56 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 64 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 87 في المزرعة وللمستهلك بسعر 104 جنيهات، كما تسجل الفراح البلدي في المزرعة 105 جنيهات، وتباع للمستهلك بـ115 جنيها.

أسعار الكتاكيت

يبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم 3.50 جنيه بعدما سجل منذ عده أيام 4.4 جنيها كما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 10 جنيهات، كما يبلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم 8 بدلًا من 10 جنيهات، والكتكوت الهجين 6 جنيهات بعد أن وصل إلى 7 جنيهات.

كما يبلغ سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم، 14 جنيها، بعد أن سجل 17 جنيها منذ يومين، كما يبلغ سعر كتكوت جيل ثان 7 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، بينما يسجل كتكوت روزي بيور 6 بدلًا من 7.5 جنيه.

أسعار الأعلاف

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 2250 جنيها للبادي 23%، وسعر الأعلاف 21% النامي 22450 جنيها كما يبلغ سعر الناهي 19% 22350 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 19700 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18700 جنيه، والصويا 46% بسعر 37000 جنيه والصويا 44% بسعر 36000 جنيه للطن.