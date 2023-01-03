وظيفة حكومية جديدة بـ«التعليم».. تعرف على تفاصيلها وشروطها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ، عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف خلال عام 2023 ، ومن بين هذه الوظائف وظيفة قيادية مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بديوان عام مديرية التربية ، ووضعت المديرية العديد من الضوابط والإجراءات والشروط لشغل هذه الوظيفة.

تفاصيل الإعلان عن وظيفة

« الوطن» تستعرض في السطور التالية تفاصيل الإعلان عن وظيفة مديرعام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، كما يلي :

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة البحيرة

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية:

- يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية .

- يقوم شاغل هذة الوظيفة بالإشتراك فى وضع الخطة الإستراتيجية للمديرية.

- يقوم بتوجيه موظفى الإدارة العامة نحو تنفيذ الأعمال وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها بالمديرية.

- ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة ، ويوزع العمل على المرؤوسين وفقاً للأهداف التنفيذية والتشغيلية المتفق عليها ، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية والإحترافية ويضمن الإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة فى المديرية.

- يقوم بالإشراف على إعداد مشروع الموازنة وعلى ما يطرأ عليها من تعديلات فى جميع أبوابها.

- يقوم بالإشراف على إعداد الخطط المالية ومتابعة تنفيذها والعمل على معالجة الخطأ والمشاكل التى تظهرها عمليات المراجعة.

- يقوم بمتابعة تجهيزات وإعدادات قاعات الإجتماعات الخاصة باللجان.

- يقوم بمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة وإعداد تقارير دورية بموقف التنفيذ ويتابع تنفيذ الأعمال الخاصة بالإعلانات وإستهلاك المياه والكهرباء والغاز ةالهاتف.

- يقوم بإعتماد الشيكات والحوالات (توقيع أول).يقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى.

المهارات الفنية المطلوب توافرها في المتقدمين للوظيفة

- القدرة على الإشراف والتوجيه.

-إجتياز الدورات التدريبية اللازمة فى مجال العمل .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية عام على الأقل فى المستوى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل لمن هم خارج الجهاز الإدارى بالدولة .

الشروط العامة للوظيفة

شروط المؤهل:

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة :

- تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالى :-

- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة .

- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية–استمارة الدورات التدريبية.

- انجازات فى مجال العمل – مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليها .- المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2022/12/25

نهاية الإعلان:

2023/01/25

بيانات الإتصال:

سحب إستمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة .

شارع عبد السلام الشاذلى - بجوار مبنى ديوان عام المحافظة .. تليفون: 3349073 /045