وظيفة حكومية جديدة بـ«التعليم».. تعرف على تفاصيلها وشروطها
كتب:
ماهر هنداوي
07:13 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ، عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف خلال عام 2023 ، ومن بين هذه الوظائف وظيفة قيادية مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بديوان عام مديرية التربية ، ووضعت المديرية العديد من الضوابط والإجراءات والشروط لشغل هذه الوظيفة.
تفاصيل الإعلان عن وظيفة
« الوطن» تستعرض في السطور التالية تفاصيل الإعلان عن وظيفة مديرعام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، كما يلي :
الجهة طالبة الإعلان:
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
المجموعة الوظيفية:
الوظائف التخصصية
المجموعة النوعية:
للوظائف القيادية
الجهه التابع لها:
محافظة البحيرة
وصف الوظيفة:
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة
المهارات الأساسية:
- يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية .
- يقوم شاغل هذة الوظيفة بالإشتراك فى وضع الخطة الإستراتيجية للمديرية.
- يقوم بتوجيه موظفى الإدارة العامة نحو تنفيذ الأعمال وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها بالمديرية.
- ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة ، ويوزع العمل على المرؤوسين وفقاً للأهداف التنفيذية والتشغيلية المتفق عليها ، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية والإحترافية ويضمن الإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة فى المديرية.
- يقوم بالإشراف على إعداد مشروع الموازنة وعلى ما يطرأ عليها من تعديلات فى جميع أبوابها.
- يقوم بالإشراف على إعداد الخطط المالية ومتابعة تنفيذها والعمل على معالجة الخطأ والمشاكل التى تظهرها عمليات المراجعة.
- يقوم بمتابعة تجهيزات وإعدادات قاعات الإجتماعات الخاصة باللجان.
- يقوم بمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة وإعداد تقارير دورية بموقف التنفيذ ويتابع تنفيذ الأعمال الخاصة بالإعلانات وإستهلاك المياه والكهرباء والغاز ةالهاتف.
- يقوم بإعتماد الشيكات والحوالات (توقيع أول).يقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى.
المهارات الفنية المطلوب توافرها في المتقدمين للوظيفة
- القدرة على الإشراف والتوجيه.
-إجتياز الدورات التدريبية اللازمة فى مجال العمل .
سنوات الخبرة:
قضاء مدة بينية عام على الأقل فى المستوى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل لمن هم خارج الجهاز الإدارى بالدولة .
الشروط العامة للوظيفة
شروط المؤهل:
مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل
المستندات المطلوبة :
- تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالى :-
- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة .
- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية–استمارة الدورات التدريبية.
- انجازات فى مجال العمل – مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليها .- المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير.
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة:
بداية الإعلان:
2022/12/25
نهاية الإعلان:
2023/01/25
بيانات الإتصال:
سحب إستمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة .
شارع عبد السلام الشاذلى - بجوار مبنى ديوان عام المحافظة .. تليفون: 3349073 /045