محافظ الغربية يرفع حالة الاستعداد القصوى في كل القطاعات استعدادا لعيد الفطر

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هناك تعليمات إلى كافة القطاعات داخل محافظة الغربية، برفع حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين.

الرقابة التموينية

وشدد رحمي، في تصريح صحفي، على الرقابة التموينية والمرور على المخابز خلال فترة الأعياد مع شن حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، مع بدء تجهيز معارض فرحة العيد في أماكن شوادر أهلا رمضان مع التشديد على إزالة كافة الشوادر بنهاية عيد الفطر المبارك

تنظيم المرور

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.