أسعار تذاكر القطار الروسي من محطة مصر إلى الصعيد قبل عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر قطارات «التهوية الديناميكية» من القاهرة «محطة مصر» إلى بعض محطات الوجه القبلي «الصعيد»، وذلك بمناسبة إجازة عيد الفطر، ومنعًا للاستغلال وحرصا على مصلحة المواطنين.

أسعار تذاكر القطار الروسي

وجاءت أسعار تذاكر القطارات الروسي على النحو التالي:

- الواسطى 20 جنيها.

- الفيوم 25 جنيها.

- بني سويف 25 جنيها.

- مغاغة 30 جنيها.

- بني مزار 30 جنيها.

- المنيا 40 جنيها.

- ملوي 45 جنيها.

- ديروط 45 جنيها.

- القوصية 50 جنيها.

- أسيوط 50 جنيها.

- أبو تيج 55 جنيها.

- صدفا 55 جنيها.

- طما 55 جنيها.

- طهطها 55 جنيها.

- المراغة 55 جنيها.

- سوهاج 55 جنيها.

- المنشاة 55 جنيها.

- جرجا 60 جنيها.

- فرشوط 60 جنيها.

- نجع حمادي 65 جنيها.

- دشنا 65 جنيها.

- قنا 65 جنيها.

- قفط 70 جنيها.

- قوص 70 جنيها.

- الأقصر 70 جنيها.

- إسنا 75 جنيها.

- إدفو 80 جنيها.

- كلابشة 85 جنيها.

- كوم امبو 85 جنيها.

- دراو 85 جنيها.

- أسوان 85 جنيها.

استعداد هيئة السكة الحديد لإجازة عيد الفطر

وكان المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين، وشدد على تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر

وزودت الهيئة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد والاستغلال الأمثل لطاقات النقل، وتكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة ونظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.