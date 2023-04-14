كيف تصل لمصيف بلطيم في كفر الشيخ؟.. 3 طرق مؤدية

مع اقتراب عطلة يوم شم النسيم، وإجازة عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن الإقامة داخل المصايف والاستمتاع بالهواء العليل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، لقضاء عطلة العيد مع أسرهم في يسوده السرور والبهجة، حيث يأتي مصيف بلطيم من المصايف الذي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط.

3 ملايين مصطاف بمصيف بلطيم تعرف عليها

وقال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة، بمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن مصيف بلطيم يقع علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ويمتد طول شواطئه لنحو 11 كيلو مطر في نطاق مدينتي، بلطيم، والبرلس، ويستقبل نحو 3 ملايين مصطاف كل عام، للاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة به.

3 طرق مؤدية لمصيف بلطيم

وأشار إلى أنه يوجد 3 طرق مؤدية للقادمين إلى مصيف بلطيم، الذي يقع على مقربة من الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وهم كالتالي:

- للقادمين من محافظات مطروح، والإسكندرية، برج العرب، والعامرية، السير عبر الطريق الدولي الساحلي مروراً بمحافظة البحيرة ومدينة رشيد حتى الوصول لمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ.

- القادمين من محافظات الصعيد، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، السير عبر طريق طنطا كفر الشيخ، ثم السير عبر رافد الطريق الدولي من أعلى كوبري القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، لمسافة 70 كيلو جهة الشمال.

- للقادمين محافظات القناة، وجنوب سينا، والشرقية، والدقهلية، السير عبر الطريق الدولي وصولاً حتى 10 كيلو متراً بعد مرور قرية «الشهابية»، وصولا للمصيف ببلطيم.