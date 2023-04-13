من هم المستحقون لمنحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر 2023؟

تستعد حاليا مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر 2023، حيث وجَّه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بسرعة صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ويبلغ عددهم حوالي 350 ألف عامل غير منتظم.

فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة عيد الفطر

«الوطن» تستعرض فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنح وزارة القوى العاملة الموسمية وهي على النحو التالي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان

صرف منح العمالة غير المنتظمة في المناسبات

واعتادت وزارة القوى العاملة على صرف منح العمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات ، من بينها المنح التالية :

1- منح المواليد الجدد من 200 إلى 500 جنيه.

2- منحة المدارس، وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه.

3- منحة الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه.

4-منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح من 200 إلى 300 جنيه.

منحة الزواج الأعلى للعمالة غير المنتظمة 5- منحة الزواج وتتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه.

6- منحة وفاة رب الأسرة أوأحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أوالعائل وتصل إلى 500 جنيه.

وبجانب هذه المنح تقوم مديريات القوى العاملة بصرف تعويضات مالية مناسبة في حال تعرض العمالة غير المنتظمة لأي أضرار أوكوارث.