أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية جداول امتحانات الشهادة الابتدائية في الإسكندرية الترم الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث يبدأ طلاب الـ3 سنوات الأخيرة بهذه المرحلة امتحاناتهم في شهر مايو المقبل، تقدم «الوطن» في السطور التالية جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني لهذه الصفوف وفق ما أعلنته المديرية.

جداول امتحانات الشهادة الابتدائية في الإسكندرية الترم الثاني

يبدأ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وفق الجداول المعلنة يوم السبت 6 مايو وينتهوا يوم الأربعاء 10 مايو على أن يكون كالآتي:

السبت: اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، ويكون زمن إجابة المادة الأولى ساعتين ونصف والأخيرة ساعة ونصف.

الأحد: الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويكون زمن إجابة كلًا منهما ساعة ونصف.

الإثنين: العلوم، والمهارات المهنية، ويكون زمن إجابة كلًا منهما ساعة ونصف.

الثلاثاء: اللغة الأجنبية ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء: الرياضيات ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

ويبدأ طلاب الفصل السادس الابتدائي امتحاناتهم يوم السبت 12 مايو إلى يوم الأربعاء 17 مايو على أن يكون موعد امتحان كل مادة كالآتي:

السبت: اللغة العربية والخط والتربية الدينية ويكون زمن الإجابة للمادة الأولى ساعتين ونصف والأخيرة ساعة ونصف.

الأحد: اللغة الأجنبية ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

الإثنين: العلوم ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

الثلاثاء: الرياضيات ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء: الدراسات الاجتماعية ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

ملاحظات مع جداول امتحانات الشهادة الابتدائية في الإسكندرية الترم الثاني

ووضعت مديرية التربية والتعليم ملاحظات مع جداول امتحانات الشهادة الابتدائية في الإسكندرية الترم الثاني وهي أنه يترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحًا أو مساءًا حسب الإمكانيات المتاحة، ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويترك لكل مدرسة حديد موعد المهام الأدائية بواقع فترة واحدة «حصتين» لكل مادة، كما يترك لها حرية التصرف واختيار موعد امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع»، وبالنسبة لامتحانات الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2012.