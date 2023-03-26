محافظ قنا يكرم عددا من العاملين في «المالية» بسبب منظومة التحول الرقمي

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا كل من أعضاء مكتب الدعم الفنى بالمديرية المالية، وأعضاء الدعم الفني بشركة E- Finance، والسادة المدربين، لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية، وعبدالراضي أبوالنجا عضو وحدة الميكنة بوزارة المالية ومسئول تواصل الدفع الإلكتروني بالمديرية المالية بقنا.

منظومة الدفع الإلكتروني

وقال محافظ قنا، إن تكريم هؤلاء العاملين يأتى تقديرا لدورهم في تدريب المختصين بجميع المؤسسات الحكومية على منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية "GFMIS" ومنظومة الدفع الإلكتروني "GPS" ومنظومة التحصيل الإلكتروني "GPOS" ومنظومة ميكنة رواتب العاملين "PAYROLL" ومنظومة التعاقدات الحكومية، وهو ما ساهم في أن تكون محافظة قنا من أولى المحافظات في تطبيق تلك المنظومات، تماشيا مع خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمي.

مصر الرقمية

وأضاف الداودي أن القيادة السياسية تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة.

وهذا يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.