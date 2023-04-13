ضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال حملة على الأسواق بمغاغة والمنيا

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومتابعة توافر السلع والمنتجات وإعلان أسعارها وعدم احتكارها بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

حملة تموينية على المحال التجارية

وقاد الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق ومحال الجزارة بالمدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط منتجات منتهية الصلاحية

ونظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة رقابية على الأسواق لمتابعة مدي توافر السلع والمواد الغذائية بالسلاسل التجارية والمحال، بالإضافة للتأكد من مدي صلاحيتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين، والطب البيطري، والصحة، والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر لضبط منتجات منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإرسالها للجهات المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.