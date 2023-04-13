«حياة كريمة» تهدي بائعا متجولا 20 ألف جنيه وميدالية الأبطال

في جولة جديدة لبرنامج «حياة كريمة» المذاع على شاشة dmc، التقى البرنامج أحد الباعة، والذي يبيع بعض الأشياء البسيطة من مناديل وبعض البالونات على الرصيف، وهو يعمل في مصنع ويحاول أن يزيد من دخله.

برنامج حياة كريمة

وأشار البائع إلى أنه قد يحصل على دخل إضافي حوالي 10 إلى 20 جنيها ولديه 3 أولاد منهم بنتان، وحصل من البرنامج على 500 جنيه كمساعدة دون أن يعرف أنه في برنامج حياة كريمة، ثم مرت عليه إحدى السيدات والتي أخبرته أنها تعمل كبائعة متجولة وأنها لديها مشكلة في دفع المصاريف الجامعية لابنتها فتقاسم معها مبلغ الـ500 جنيه وأعطاها منهم 200 جنيه.

ميدالية أبطال كريمة

وحصل البائع على ميدالية أبطال كريمة نظرا لتصرفه النبيل، كما حصل على مبلغ 20 ألف جنيه من البرنامج لأنه لم يبخل على المحتاجين من أمثاله ولتساعده على أن يكبر مشروعه وتوفير محل يبيع فيه، كما حصل على هدية أخرى من البرنامج لمرض زوجته.