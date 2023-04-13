مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة.. «عاليا» تتصالح مع «يوسف»

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل بمصالحة عاليا - هنادي مهنا لخطيبها يوسف - مصطفى خاطر، ودعته لحضور حفل عيد ميلاد سارة ابنة شقيقها - سهام أبو الرجال- مصطفى خاطر، بناءً على نصيحة إحدى صديقاتها، ورغم أن يوسف اعتذر لها لانشغاله بأعمال إلا أنه أصر على أن يأتي لكونه أول طلب تطلبه منه.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، يرتب مودي الجزاز- محمد لطفي لقاء مع والدة يوسف ويدعوها على العشاء بالمطعم الخاص به وهو ما أثار قلق يوسف لتدخل والدته في شئون عمله، قائلاً له: «طلع أمي بره الموضوع خالص».

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.