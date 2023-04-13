مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة.. محمد لطفي يهدد مصطفى خاطر

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل أحداثًا مثيرة، حيث عاتب يوسف- مصطفى خاطر، مودي الجزاز- محمد لطفي- على الخروج مع والدته، وهو ما دفعه أن يبرر له ذلك بعدم خروجها من المنزل لفترة طويلة، قائلاً له: «أنا مش محتاج لماما في حاجة كفاية فيدوهاتك اللي عندي»، ليبرر له يوسف أن لم يريد الامتناع عن الشغل واستكمال الجرائم وأن ما سمعه ما هو إلا مجرد شائعات.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، نصح مودي الجزاز يوسف بعدم تضييع الفرصة وطلب منه أن يكثف جهوده، مخبرا إياه بأن والدته أحبته وأصبح تدعوا له أكثر من نجلها وهو ما أثار قلقل يوسف وحذره، وطلب من ألا يأكلها طعام به سكريات.

وشملت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل تنظيم عيد ميلاد سارة ابنه الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- والذي شهد خلاف بين زوجته ووالدته - هناء الشوربجي بسبب تورتة الشيكولاتة، وحضر يوسف- مصطفى خاطر- الحفل ومعه هدايا استجابة لدعوة خطيبه عاليا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.