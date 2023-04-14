خريطة انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحلة الكبرى

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي اليوم، من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا من لوحة توزيع أبو شاهين التابعة لكهرباء شمال المحلة، لإجراء الصيانة الدورية على اللوحة.

أماكن انقطاع التيار

وبحسب ما أعلنته، سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق التالية:

منطقة الشامي، أمام وخلف جامع قادوس، منطقه 6 أكتوبر، شارع معهد الفتيات، خلف النسيج، مستشفى أبو العزم، مركز القلب، منطقة أبو راضي، مساكن أبو شاهين، مستشفى المبره، منطقة رستم، منطقة الجندي، شارع المنصورة القديم، شارع سعد محمد سعد، ميدان جامع آل شاهين، شارع التجارة، منطقة فرهة، شارع شكري القواتلي، خلف النادي، المستشفى العام، منطقة الأوقاف منطقة أبو شاهين.

التدابير اللازمة

وشددت على ضرورة التنبيه بالأماكن المهمة، التي ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة، مثل المستشفيات والتموين وخلافه، لتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة، على أن يتم عودة التيار الكهربائي مرة أخرى فور الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.