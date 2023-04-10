خريطة فصل التيار الكهربائي في محافظة الغربية اليوم 

أعلنت شركة الكهرباء بقطاع غرب بمحافظة الغربية، قطع الكهرباء عن عدة أماكن اليوم، منها، لوحة المدينة الصناعية، لوحة الصدر، قرية بلقينا، الصرف الصناعي، ولوحة الإسكان الاجتماعى، ولوحة حي النخيل، لمدة 4 ساعات، من أجل عمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطتي محولات غرب المحلة وكفر حجازي.

فصل التيار الكهربائي

وكشف قطاع كهرباء غرب الغربية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه سيتم فصل التيار عن مغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطتي محولات غرب المحلة، وكفر حجازي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك من أجل عمل اختبارات علي جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت.

اتخاذ التدابير اللازمة

وطالبت الشركة في بيانها، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهالي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، باتخاذ احتياطهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، موضحة أنّ أسباب فصل التيار الكهربائي ترجع إلى إجراء بعض الاختبارات الفنية الخاصة بأعمال الشركة، بجانب أعمال الصيانة الدورية.