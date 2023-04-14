موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم.. قتل الجنرال بيلو

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم تتزايد عليه عمليات البحث عبر محركات البحث من محبي ومتابعي مسلسل الدراما التاريخية سره الباتع، الذي يعرض على قنوات أون ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة ضمن السباق الرمضاني 2023، ويشارك فيه أكثر من 60 ممثلا وممثلة.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم يأتي الساعة 6:15 مساء، ويمكن متابعة قناة أون دراما عبر التردد التالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويعرض موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم الأحداث المثيرة التي وصل إليها المسلسل بعد قتل صافية التي تمثل دورها حنان مطاوع الجنرال الفرنسي بيلو، دفاعا عن حبيبها حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع

ويعرض المسلسل المواقف التي يتعرض لها حامد في الحقبة الحالية ويمثل دوره أحمد فهمي بعد قتل عصابة مسعود للدرويش عبد الله، وقبض الشرطة عليه للتحقيق معه، ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON DRAMA اليوم باقي الأحداث.