درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-4-2023.. العظمى في القاهرة 26 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إذ تصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ26 والصغرى 16، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على جنوب سيناء، 29 والصغرى 18، شمال الصعيد الدرجة العظمى 28 والصغرى 14، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد، أنه بداية من اليوم الجمعة، سيشعر المواطنون بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويستمر الارتفاع حتى الأربعاء 19 أبريل.

وأعلن خبراء الأرصاد أنّ درجات الحرارة في القاهرة وحالة الطقس، مائلة للبرودة صباحًا، ومائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد أجواء باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلة للبرودة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم الجمعة

ويسود اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاطًا للرياح يستمر حتى السبت المقبل 15 أبريل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.