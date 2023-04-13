السكة الحديد تعلن تشغيل 130 قطارا إضافيا خلال عطلة عيد الفطر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية، في الفترة من 16-4-2023 إلى 29-4-2023، تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، حيث وجّه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، واتخاذ السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

وأكدت الهيئة، زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، إضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، والتأكد من نظافة القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط، وجاءت بيانات القطارات كما يلي.

أولا: القطارات المكيفة:

** تشغيل قطارين VIP يوميا في الفترة من 16-4-2023 حتى 29-4-2023، كما يلي.

- قطار 1940 قطار VIP القاهرة - أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يوميا في الفترة من 16-4-2023 إلى 28-4-2023.

- قطار 1941 قطارVIP أسوان - القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يوميا في الفترة من 17-4-2023 إلى 29-4-2023.

** تشغيل 4 قطارات ثالثة مكيفة يوميا في الفترة من 16-4-2023 إلى 29-4-2023، كما يلي.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يوميا في الفترة من 16-4-2023 إلى 28-4-2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يوميا في الفترة من 17-4-2023 إلى 29-4-2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يوميا في الفترة من 16-4-2023 إلى 28-4-2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يوميا في الفترة من 17-4-2023 إلى 29-5-2023.

ثانيا: القطارات ذات التهوية الديناميكية:

** تشغيل 4 قطارات تهوية ديناميكية في الفترة من 16-4-2023 إلى 29-4-2023، كما يلي.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يوميا في الفترة من 16-4-2023 إلى 28-4-2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يوميا في الفترة من 28-4-2022 إلى 29-4-2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يوميا في الفترة من 17-4-2023 إلى ليلة 29-4-2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يوميا في الفترة من 17-4-2023 إلى 29-4-2023.

وبذلك يكون قد تم اضافة 78 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالي 130 قطارا في عطلة عيد الفطر المبارك.

قواعد حجز تذاكر القطارات

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بـ24 ساعة.

- صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.