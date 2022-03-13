المشدد 5 سنوات لشخص زوّر رخصة سيارة مسروقة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بمعاقبة المتهم أحمد محمود نصر بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بتزوير رخصة سيارة مسروقة وبيعها لأحد الأشخاص بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وقررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة.

صدر الحكم برئاسة لمستشار السيد هاشم الصادق، رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجي نصر هلال نصر هلال وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات

إحالة المتهم للجنايات

وكانت النيابة العامة بطوخ قد أحالت المتهم أحمد محمود محمد نصر «هارب» لأنه في تاريخ سابق على 7/19 /2016 بدائرة مركز طوخ ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي رخصة التسيير رقم 190135 والمنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الدقهلية وحدة المنصورة بأن اصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد منسوب صدوره لتلك الجهة.

وأفادت النيابة بأن المتهم قلد خاتم لأحد المصالح الحكومية وهو الخاتم المنسوب إلى وحدة مرور المنصورة واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السالف بأن قدمه لأحد مأموري الضبط القضائي حين طلبه محتجًا بما ورد به من بيانات مع علمه بأمر تزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقاد مركبة نقل سريع واستعمل لوحات غير خاصة بها على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال شهود الواقعة

وبسؤال شهود الواقعة أفاد الشاهد الأول عماد إبراهيم السيد عبدالواحد 33 سنة أخصائي رياضي بوزارة الشباب والرياضة بأنه قام بشراء سيارة من المتهم وحال سيره بها تبين أنها مبلغ بسرقتها وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2421 لسنة 2017 جنح طوخ باستدراجه للمتهم محاولة منه لإقناعه باستبدال السيارة المبلغ بسرقتها بسيارة أخرى قامت الشرطة بضبطه قائداً للسيارة رقم 190135 ملاكي دقهلية وتبين أن رخصة التسيير الخاصة بتلك السيارة مزورة وكذا اللوحات المعدنية مصطنعة بالكامل.

وأضاف الشاهد الثاني محمد حسني إبراهيم إبراهيم - 41 سنة رئيس مباحث الأموال العامة بمديريـة أمـن القليوبية بأن تحرياته دلته أن المتهم اشترك مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في اصطناع رخصة التسيير رقم 190135 ملاكي دقهلية وأنها مصطنعة بالكامل وكذا قيامه باصطناع اللوحات المعدنية والتي تحمل ذات الرقم.