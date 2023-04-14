تفاصيل إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

تباشر جهات التحقيق المختصة بالمنيا التحقيق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجود مصابين بالحادث

وتعود أحداث وتفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة، بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من ناحية مدخل مركز ملوي بقرية تونا الجبل، ووجود مصابين بالحادث.

نقل المصابين للمستشفى

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة ملوي إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 17 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات المختصة لمباشرة التحقيق.