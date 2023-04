بحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الجمعة، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الـ20 من مسلسل «ضرب نار»، الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان ماجد المصري، ويعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، حيث اكتشفت مهرة أن شقيقها يدمن المخدرات، ويسرق شقيقتها الأخرى، وتشاجرت معه فدفعها على الأرض، وأجهضت جنينها.

وعلى الجانب الآخر، ضبط جابر الكوماندا شخصا يراقبه بتكليف من رعد أثناء استلامه للسلاح، لكنه تمكن من الإمساك برعد وقتله ورجاله أمام أنور الزيات، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير، رغم أنه أمره باطلاق سراحه، لذلك يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الجمعة لمعرفة الأحداث الجديدة، حيث يُعرض حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأربعاء بقي أن تعرف أن المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.