عيد الفطر يوم إيه 2023؟ معهد البحوث الفلكية يحدد الموعد هجريا وميلاديا

أيام قليلة تفصلنا عن عي الفطر المبارك، ويبقى السؤال الذي يتردد في ذهن الكثيرون هو عيد الفطر يوم إيه 2023؟ لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك وفقًا للتقويم الميلادي وحساب الإجازات الرسمية التي سيحصلون عليها سواء على مستوى العمل أو الدراسة.

عيد الفطر يوم إيه 2023؟

وأجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال المواطنين حول عيد الفطر يوم إيه 2023؟ بحسابات دقيقة طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:41 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023 «يوم الرؤية».

رؤية عيد الفطر المبارك

وأوضح «القاضي»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «24 - 29 دقيقة».

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى بعد غروب شمس «يوم الرؤية» لمدد تتراوح بين «10 و35 دقيقة».

موعد عيد الفطر المبارك

وحول موعد عيد الفطر، لفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه طبقًا لهذه الحسابات تكون غرة شهر شوال 1444، فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023، لتكن الإجابة الدقيقة عن سؤال عيد الفطر يوم إيه 2023؟ يوم الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.