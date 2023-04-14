جومانا مراد: كنت قلقانة من مشهد وفاة زوجي في مسلسل عملة نادرة والمخرج طمني

تفاعل كبير وأصداء قوية لمشهد الفنانة جومانا مراد الذي تتلقى فيه نبأ وفاة زوجها ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لهذا العام بشخصية دميانة.

وقالت الفنانة جومانا مراد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها سعيدة للغاية لأنه في نفس يوم عرض الحلقة تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى المشهد إعجاب الجمهور بشكل كبير.

جومانا مراد تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وتابعت جومانا مراد بأن هذا المشهد كان صعبا للغاية وكانت قلقة، لكن المخرج ماندو العدل، كان له دور كبير في طمأنتها وحاولت التركيز فيه قدر الإمكان ليخرج بأفضل صورة قائلة: «أنا طلعت كل مجهودي في المشهد ده لأنه بجد مشهد صعب ومهم وكنت قلقانة جدا وقت عرضه بس طبعا ربنا مبيضيعش تعب حد والحمد لله إنه عجب الناس».

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفي وكمال أبو ريا وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل واخراج محمد جمال العدل .