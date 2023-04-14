وزير البترول يتابع خطط رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري الثاني لمتابعة إجراءات وخطط رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولي ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى، حيث تم خلاله استعراض الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية، واستعرض الاجتماع كذلك نتائج الإجراءات الحالية لتحسين كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الشرقية.

الاستفادة من كافة الفرص الإنتاجية الممكنة وتعزيز معدلات الإنتاج

وأكد المهندس طارق الملا أن التعاون والتنسيق بين شركات الإنتاج البترولي هو أحد التوجهات التي تنتهجها استراتيجية قطاع البترول لدعم قدرة الشركات على تنفيذ عملياتها بكفاءة وفعالية أكبر بما يعمل على الاستفادة من كافة الفرص الإنتاجية الممكنة وتعزيز معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن مناطق سيناء وصحراء مصر الشرقية والغربية تشهد خطوات من قطاع البترول في هذا الشأن من أجل استثمار الفرص والاحتمالات بمختلف الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

تحسين في المردود الإنتاجي واقتصاديات التشغيل

وتابع الملا خلال الاجتماع الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة العمليات والأنشطة وتكاملها في عدد من مناطق الإنتاج بالصحراء الشرقية من خلال اللجنة الفرعية التي تقودها الشركة العامة للبترول وتشمل مناطق إنتاج كل من شركات بتروأمير ومجاويش والفنار ووادي السهل، وبترونفرتيتي، وما تستهدفه هذه الإجراءات من تحسين في المردود الإنتاجي واقتصاديات التشغيل.

مناقشات وتوجيهات الاجتماع الدوري

وأشار إلى الملامح الرئيسية لخطة التنسيق لدعم كفاءة العمليات والأنشطة لشركات الإنتاج البترولي ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى بمنطقتي الصحراء الغربية وسيناء وذلك في ضوء مناقشات وتوجيهات الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير قبل أسابيع قليلة.

وحضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والجيولوجي محمد محيي نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف ورؤساء شركات العامة للبترول وبتروأمير ومجاويش والفنار ووادي السهل وبترونفرتيتى.