وظائف متاحة بـ 4 جامعات حكومية.. اعرف التفاصيل كاملة

تتيح بوابة الوظائف الحكومية العديد من الوظائف في 4 جامعات حكومية منها جامعة أسيوط، الإسكندرية، حلوان والمنصورة وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية شروط التقديم على كل وظيفة.

وظائف في جامعة أسيوط

تقدم جامعة أسيوط التابعة لوزارة التعليم العالي وظائف تخصصية وقيادية، موضحة شروط التقديم عليها سواء من سنوات خبرة أو مهارات فنية وأساسية وحددت المستندات المطلوبة وهي كالآتي: بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة و8 صور شخصية حديثة.

بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا للنمو رقم 95 لسنة 2017.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية موضح بها الحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

نتيجة تحليل المخدرات وفقا ألحكام القانون رقم73 لسنة 2021.

وتنتهي فترة التقديم على الوظيفة يوم 19/4/2023.

وظائف في جامعة الإسكندرية

تقدم جامعة الإسكندرية العديد من الوظائف منها وظائف تخصصية وقيادية، موضحة شروط التقديم عليها سواء من سنوات خبرة أو مهارات فنية وأساسية وحددت المستندات المطلوبة وهي كالآتي:

طلب شغل الوظيفة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من الجامعة وموضحًا به:التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

تقارير كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة.الخبرات النوعية والزمنية.

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.العلاوات التشجيعية.خطابات الشكر والتقدير.الجزاءات إن وجدت.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4x6 بالإضافة إلى أي بيانات آخري يرى المتقدم إضافتها.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

اقتراحات لتطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط الاجراءات.(طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى رقم 9 لسنة2017)

المؤهلات الأعلى والقدرة على إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

- تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و7 نسخ مدمج CD.

وأخر موعد للتقديم على الوظيفة في 19/4/2023.

وظائف في جامعة حلوان

تقدم جامعة حلوان العديد من الوظائف منها وظائف تخصصية وقياادية شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات، موضحة شروط التقديم عليها سواء من سنوات خبرة أو مهارات فنية وأساسية وحددت المستندات المطلوبة وهي كالآتي:

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وان يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين .

بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمده .

اقتراحات لتطوير الوحدة او احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة "2017 " معتمد .

إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدا لعرضه على لجنة القيادات .

عدد ( 6 ) صور شخصية .

صورة البطاقة الشخصية ساريه.

صورة جواز السفر ان وجد .

وأخر موعد للتقديم على الوظيفة في 2023/04/30.

وظائف في جامعة المنصورة

تقدم جامعة المنصورة العديد من الوظائف التخصصية والقيادية ، موضحة شروط التقديم عليها سواء من سنوات خبرة أو مهارات فنية وأساسية وحددت المستندات المطلوبة وهي كالآتي:

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقةالأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارةالعليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح، على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل , عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية .

وأخر موعد للتقدم على الوظيفة في 2023/05/10.