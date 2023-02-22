تكريم طلاب «هندسة طنطا» لحصدهم المركز الأول في التخطيط الذكي

قال محمد ناجي طالب في كلية الهندسة بطنطا، إنه تم تكريمه وزملائه من جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، بعد حصولهم على المركز الأول بالتخطيط الذكي في مسابقة «هاكاثون» التي نظمتها جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

أضاف أنه اشترك مع مجموعة من زملائه في تقديم مشروع بعنوان «مدينة ذكية بطريقة ذكية»، وهي تعني مدينة ذكية بإستخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، كون هذا الموضوع ضمن دراستهم بكلية الحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية، لافتًا إلى أن أعضاء الفريق قرروا دمج ما خبراتهم بهذين المجالين لتصميم مدن ذكية.

العالم يشهد ثورة بمجال الذكاء الاصطناعي «AI»

تابع «ناجي»، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العالم يشهد ثورة بمجال الذكاء الاصطناعي «AI»، وأصبح موجود بالمجالات كافة، مشيرًا إلى أن أعضاء الفريق قرروا العمل على نقطة جديدة لم يتم العمل عليها من قبل، كونها دراسة متكاملة، إذ تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل الأولى: الوحدة السكنية من خلال مسقط أفقي معماري، والمرحلة الثانية المباني الخدمية كالمدارس والمستشفيات والمولات، والمرحلة الثالثة هي المدينة الكاملة الذكية والبنية التحتية الخاصة بها.

دراسة سبقت العمل بالمشروع

وأوضح طالب هندسة طنطا، أن العمل على المشروع تطلب دراسة كافة الأبحاث عن هذا المجال حتى عام 2019، لوضع أساس مشروع المدن الذكية، ثم تبع ذلك تطوير المشروع بشكل مستمر يتواكب مع التطور المستمر بمجال الذكاء الاصطناعي والذي يتطور بصورة كبيرة ومستمرة، ليخرج في النهاية المشروع للنور وقد تميز عن كافة المشروعات المشابهة التي سبقت هذا المشروع.