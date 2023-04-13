أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وعيار 12 بـ1317 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية خلال منتصف التعاملات اليوم، 2305 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء إلى 2634 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1976 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1537 جنيهًا، وعيار 12 بـ1317 جنيهًا، والجنيه الذهب 18440 جنيهًا بدون مصنعية، بينما وصل سعر الأوقية إلى 2028.2 دولار.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تداول أسعار الذهب اليوم عالميًا عند مستوى أعلى للأوقية منذ أكثر من عام، حيث دعمت المخاوف المتزايدة من الركود شراء الملاذ الآمن.

ظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير، إذ واصل المستثمرون استيعاب تقرير التضخم الأمريكي الأخير ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

انخفض معدل التضخم العام في الولايات المتحدة إلى 5% مقارنة بالتوقعات عند 5.2% وارتفع المعدل الشهري بنسبة 0.1%، وهو نصف توقعات السوق.

ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 5.6%، لكنه كان متماشيا مع التوقعات، وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى المزيد من السياسات الثابتة حسب الاقتضاء، لكن بعض المسؤولين اعتبروا وقفة في دورة التضييق في مارس بسبب الاضطرابات المصرفية، ولا يزال معظم المستثمرين يرون أن الاحتياطي الفيدرالي يقدم زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.