صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023 مكتوبة كاملة.. «الإفتاء» توضح

ما صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023 مكتوبة كاملة؟ سؤال وجهه البعض لدار الإفتاء المصرية، التي أوضح صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023 مكتوبة كاملة، قائلة في إجابتها: «لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة».

صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023

وأضافت في إجابتها عن صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023، أنّه درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ، ونصر عبدهُ، وأعز جندهُ وهزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله، ولا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023

وأضافت دار الإفتاء في صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023 مكتوبة كاملة: «اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، وعلى آل سيدنا محمدٍ، وعلى أصحاب سيدنا محمدٍ، وعلى أنصار سيدنا محمدٍ، وعلى أزواج سيدنا محمدٍ، وعلى ذرية سيدنا محمدٍ، وسلم تسليماً كثيراً»، والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ} [البقرة: 185]".

التكبير في العيد

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، قال الله تعالى بعد آيات الصيام: «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ»، وحُمل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ».

وشرحت دار الإفتاء بعيدا عن صيغة وعدد تكبيرات عيد الفطر 2023 مكتوبة كاملة، أن التكبير هو التعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة الله أكبر كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئًا من النقص.

واختتمت: «شرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وشرع التكبير عند نحر البُدن في الحج؛ لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام في خطبة العيد».