مسلسل كشف مستعجل حلقة 8.. «يوسف» يرتب لخطف والدته و«الجزاز» السبب

أحداث مثيرة للجدل تضمنتها الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل، حيث نفذ الدكتور سهام أبو الرجال الخطة الإجرامية التي رتبها يوسف - مصطفى خاطر- بمحاولة إقناع والدة يوسف ترك شقتها لتذهب مع «سهام» إلى شقته بالمريوطية لتكون بعيدة عن مودي الجزاز- محمد لطفي- الذي يحاول الضغط بها على يوسف لتنفيذ جرائمه، على غفلة من أمرها، فهي لا تعلم الجرام التي يتركبها يوسف ابنها، وتتعامل مع الجزاز بتلقاية.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل، اتبع «سهام» خطة لإقناع السيد بالتحرك معه دون أن يعلم أنها والدة يوسف، حيث أقنعه أنه بهذا يقدم عمل خيري وينقذ السيدة من الأشرار، فتوجهة «سهام» إلى شقتها وأخبرها بأنه مندوب إحدي الشركات، وأنها فازت بجائزة تستلزم الحضور لمقر الشركة لاستلامهما وعقب محاولات كثير لم تجد السيدة حل سوى التحرك معه.

الحلقة الثامن من مسلسل كشف مستعجل

لكن سرعان ما سيطر يوسف على الأمر، بتكميم أنفها بمادة مخدرة وحملها إلى السيارة التي توصلها إلى شقة المريوطية، لسيتولي هناك على هاتفها ويرتب أموره مع مودي الجزاز شريكه في الجرائم دون أن تكون والدته مصدر تهديد وضغط عليه في يد مودي الجزاز.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.