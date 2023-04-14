خبير مقامات عبر قناة الناس: صوت الشيخ أحمد محمد عامر يشعر المستمع بعظمة القرآن

قال الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إن الشيخ أحمد محمد عامر صوته جبل، يبدأ القراء بقرار البيات بصوت عميق جدًا، ولكن سرعان ما يذهب إلى قرار رست وجواب رست، لافتًأ إلى أنه سمع منه تلاوة لم يتعدى هذين المقامين، ومع هذا يقول نغم كثير، لكن يعرف أين جمالياته وتميزه.

وأضاف «عبد الوهاب» في حديثه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، أن الشيخ أحمد محمد عامر يذهب إلى الصوت الجهوري القوي، مشيرًا إلى إعتقاده بأن هذا الصوت قد تربى وتعلم وتدرب كثيرًا على قراءة القرآن الكريم بدون مكبر صوت.

صوت الشيخ أحمد محمد عامر يشعر المستمع بجلال القرآن وعظمته

وتابع خبير الأصوات والمقامات، بأن صوت الشيخ أحمد محمد عامر يشعر المستمع بجلال القرآن وعظمته، إذ يبدأ بقرار بيات ويذهب إلى الرست ليبدع فيه كيفما يشاء، ولا يشعر المستمع أنه يكرر جملة نغمية، كما أن صوته يتضمن قوة بالصوت.

وأكمل خبير الأصوات والمقامات، أنه بالمقارنة بين القارئ الذي يقرأ بالصوت المفتوح والصوت الجهوري والصوت الخافت المنغلق، فنجد أن صوت الشيخ أحمد محمد عامر، كان يعتمد على الصوت الذي يتميز بالجهورية والقوة ولا بد أن يطلق عليه حقًأ صوت الجبل.