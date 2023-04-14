عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك 2023، وتستعد محافظة الشرقية تحت إشراف مديرية الأوقاف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة، لتجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فيما تواصل مديرية الأوقاف استقبال طلبات المواطنين للموافقة على صلاة العيد بالساحات ومراكز الشباب في القرى والمراكز، تستعرض «الوطن» عدد ساحات عيد الفطر المبارك 2023 بالشرقية فضلا عن أسماء المساجد المقرر إقامة صلاة العيد بها، وفق ما أعلنت عنه مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية.

عدد ساحات عيد الفطر المبارك 2023 بالشرقية

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى الاستعدادات لتجهيز ساحات عيد الفطر 2023 والمساجد بمحافظة الشرقية، تحت إشراف فضيلة الدكتور الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة وبإشراف ومتابعة، لافتا إلى التنسيق بين وزارة الأوقاف وجميع الجهات المختصة بمحافظة الشرقية.

مساجد وساحات صلاة عيد الفطر بالشرقية

وأشار مدير عام المديرية إلى أن صلاة عيد الفطر 2023 تقام بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة هذا بالإضافة إلى ساحات صلاة عيد الفطر، بعدد كبير من الساحات بمراكز الشباب والأراضي الفضاء في القرى والمراكز والمدن لاستيعاب المصليين في صلاة عيد الفطر المبارك.

خطيبين لخطبة صلاة عيد الفطر

ومن جانبه أوضح مدير عام مديرية الأوقاف بالشرقية أن المديرية تعمل على توفير خطيبين أحدهما أساسي والآخر احتياطي، مؤكدا على التنبيه على جميع الخطباء بالالتزام بخطة الوزارة الدعوية من حيث الالتزام بالوقت والموضوع والسمت الأزهري.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد في تصريحات لـ«الوطن»، أبرز المساجد التي يقام بها صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية، كالتالي:

مسجد الفتح بالزقازيق بمدينة الزقازيق أمام مستشفى المبرة.

مسجد الشيخ أبو خليل بمدينة الزقازيق.

مسجد الشهيد أبو احمد بالزقازيق.

مسجد سادات قريش في مدينة بلبيس.

مسجد زاد المعاد بالعاشر من رمضان.

مسجد الحاجة زبيدة بأبو كبير.

المسجد الجامع بالصالحية الجديدة.

مسجد العيدروس بفاقوس.

طلبات ساحات الصلاة بعيد الفطر المبارك

وأشار الدكتور محمد إبراهيم حامد، إلى أن المديرية تواصل استقبال الطلبات من المواطنين لموافقة وكيل الوزارة الدكتور مجدي بدران على ساحات صلاة العيد 2023 في الساحات والأماكن الفضاء في القرى والمراكز والأحياء والمدن، لافتًا إلى أن هناك تنسيق تام ما بين الأوقاف وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لتوفير ساحات الصلاة بعيد الفطر المبارك للمصلين.