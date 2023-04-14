الفنان دياب: منى زكي أصدق ممثلة شوفتها في حياتي.. طاقة إبداعية وفنية

قال الفنان دياب، إن الفنانة منى زكي هي أصدق ممثلة شاهدها في حياته، سواء عمل معها أو لا، وتتمبيز بطاقة إبداعية وفنية لا يمكن التعبير عنها بالكلام، إضافة إلى طاقة إنسانية، فهي على المستوى الإنساني والمستوى الشخصي شخصية أكثر من رائعة، متابعًا: «ربنا يحميها يراب ويحفظها لأن معندناش غير منى زكي واحدة بس».

دياب: منى زكي تنقل مشاعرها للمشاهدين بصدق

وأضاف دياب في مداخلة هاتفية ببرنامج كواليس على راديو نجوم اف إم، أن تفاعل الجمهور مع مشاهدها بمسلسل تحت الوصاية الذي يعرض ضمن السباق الدرامي بالموسم الرمضاني الحالي، يؤكد صدق تمثيلها والمشاعر الصادقة التي تنقلها للمشاهدين.

دياب: الشغل مع منى زكي ممتع وكنت عايز أمثل معاها مشاهد أكتر

وتابع الفنان دياب أن الأحداث بمسلسل تحت الوصاية في الحلقات الأولى عبارة عن مطاردة منه للفنانة منى زكي، وهو ما أدى لعدم وجود مشاهد مشتركة بينهما بعد لسوء حظه، مستطردًا: «كنت أتمنى طبعًا يبقى عندنا مشاهد أكتر من كده، عشان اخد من فيض نورها زي ما بيقولوا، لأنها ممتعة بالشغل متعة غير عادية، وتعطي الممثلين أمامها طاقة غير طبيعية»