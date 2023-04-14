علي جمعة: الشيخ أحمد محمد عامر صاحب مدرسة في قراءة القرآن الكريم

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ أحمد محمد عامر، رحمه الله تعالى، من مواليد 1927، ومنّ الله عليه وعلى مصر والعالم بأن مد في عمره، فانتقل إلى جوار ربه عام 2016، فقد عاش 89 عاما، وهو كما نرى في قمم القراءات أمر طبيعي.

الشيخ أحمد محمد عامر ولد بالشرقية وحفظ القرآن

وأضاف «جمعة» في حديثه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى منّ على الأمة الإسلامية بالشيخ أحمد محمد عامر وبمدرسته، مشيرًا إلى أنه ولد في فاقوس بالشرقية، وحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك بدأ في التلاوة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن أستاذ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله تعالى كان اسمه الشيخ عبد السلام الشرباصي، وهو جد الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية، الذي تولى بعد الشيخ أحمد هريدي الذي مكث بمنصب مفتي الجمهورية من عام 1960 إلى عام 1970.

الشيخ محمد خاطر تميز بحلاوة صوته من الصغر

وأكمل «جمعة»: «الشيخ محمد خاطر زامل الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله تعالى، وكانا تلاميذ الجد عبد السلام الشرباصي، وهو عالم جليل من علماء التجويد والقراءات، لافتًا إلى أن الشيخ عبد السلام الشرباصي استمع الطفل الشيخ أحمد محمد عامر آنذاك لحلاوة صوته بالليالي التي كان يقرأ بها القرآن الكريم».