ضبط السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة الخليفة، جرى التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب لجنه فنية لمعاينة السيارة، كما عرض السائق المتهم على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، لبيان إذا السائق المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. محمد. إ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

ضبط السائق

وكشفت التحريات من خلال فحص كاميرات المراقبة، أن سيارة أجرة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والسيارة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.