لماذا لا يتأثر تمثال رمسيس الثاني بالأمطار؟.. خبير أثري يشرح

قال الدكتور حسام هزاع الخبير الآثري والسياحي، إن تمثال رمسيس الثاني، الموجود في بهو المتحف المصري الكبير، لا يتأثر بتساقط الأمطار عليه إطلاقًا، موضحًا أنه مصنوع من مادة الجرانيت القادرة على تحمل أي تغيرات وظواهر مناخية جوية.

تمثال رمسيس لا يتأثر بالأمطار لأنه مصنوع من الجرانيت

وأضاف «هزاع» لـ «الوطن»، أن تمثال رمسيس الثاني كان موجودا قبل نقله للمتحف في ميدان رمسيس عند محطة مصر، ولم يتأثر من قبل بأي عوامل مناخية، سواء رياخ أو أتربة أو أمطار، مؤكدًا أن ذلك يدل على عبقرية المصري القديم في صنعه للتمثال من مواد قوية، تتحمل أي ظواهر.

رمسيس الثاني لم ولن يتأثر بمياه الأمطار

وأوضحت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم نشره لفيديو سقوط أمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، مؤكدة على عدم صحة ما تردد حول وجود خطورة من سقوط هذه الأمطار، وأن رمسيس الثاني لم ولن يتأثر بمياه الأمطار.

وأكدت أن سقوط الأمطار أمر طبيعي، ولا يشكل أي خطر على المتحف، وليس هناك أي داعي للقلق على التمثال أو المتحف.

وتابعت وزارة السياحة والآثار في البيان الصادر لها، أن تصميم وتنفيذ المتحف جاء بشكل علمي ومنهجي دقيق ومدروس جيداً وبما يساهم في تقديم تجربة للزائرين متميزة وملائمة لهم سواء في فصلي الشتاء أو الصيف.