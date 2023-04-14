«الطب الشرعي»: لا شبهة جنائية في وفاة خمسيني إثر إصابته بإعياء شديد

كشف تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة شخص يدعى محمد صلاح 45 عاما، أصيب بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى الدمرداش لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف التقرير، أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وجرى كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة، وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، إخطارا من مستشفى الدمرداش، بوصول شخص مصاب بحالة إعياء شديدة ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة المذكور، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، لمعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.