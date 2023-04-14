حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023.. اعرف الموعد والقواعد

تحل خلال أيام قليلة إجازة عيد الفطر المبارك، ما يجعل هناك ضغطا كبيرا على تذاكر القطارات، ونرصد لكم في التقرير التالي قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023

وعن قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك، وضحتها الهيئة في تقرير لها، مؤكدة أن القطارات الإضافية تعمل في الفترة من الأحد 16 أبريل الجاري حتى 29 من نفس الشهر.

قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023

ووفقاً لبيان الهيئة فتضمنت قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023، نحو 3 قواعد، وجاءت كالتالي:

- الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

- يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.

استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر المبارك 2023

- رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

- اتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين.

- تواجد قيادات هيئة السكة الحديد لمتابعة التشغيل.

- الاشراف على غرفة العمليات؛ لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر داخل صالات الحجز.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة.

- منع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.