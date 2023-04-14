مصرع شاب سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بالمعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من شرفة منزله في المعادي ووفاته على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المتوفى

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة لمعرفة إذا كان المتوفى سقط من شرفة منزله أم ألقي بواسطة آخرين من الشرفة.

جثة الشاب وصلت للمستشفى مصابة بكسور متفرقة

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب 32 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.