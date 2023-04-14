الكشف على 1900 مريض في قافلتين طبيتين ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف وحزب مستقبل وطن بالمحافظة، قافلتين طبيتين بقريتي سنور بمركز بني سويف والكوم الأحمر بمركز سمسطا، جرى خلالهما توقيع الكشف الطبي على 1900 مريضًا وصرف العلاج لهم وإجراء كافة التحاليل الطبية بالمجان.

الكشف على 1400 مريض في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة الأولى التي نظمتها مديرية الصحة في بني سويف، بقرية سنور مركز بني سويف، جرى توقيع الكشف الطبي على 1400 مواطن في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 67 تحليلًا بمعمل الدم، 39 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وإجراء 4 حالات أشعة، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 71 حالة.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

نظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص 500 مريض في قافلة طبية مجانية لحزب مستقبل وطن

وفي القافلة الثانية، وقعت قافلة طبية تابعة لأمانة الصحة في حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الكشف الطبي على 500 مواطن وفحصهم طبيا وصرف الأدوية والتحاليل بالمجان في قرية الكوم الأحمر بمركز سمسطا

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.