«جلابية سبيشيال»: عباية مغزولة بخيوط الذهب والفضة.. ولأعلى سعر

رغم تشابه الموديلات، وربما المقاسات والنقوش وحتى الأقمشة، إلا أن هناك عباءة تُصنع خصيصاً لامرأة بعينها، لم ترتدِها واحدة قبلها أو بعدها، تختار تصميمها ونقشتها المتفرّدة وخامتها الجيدة، وتطريزها يبعد تماماً عن الخرز المعهود، ليرتقى إلى خيوط الذهب والفضة وقطع الصدف.

هكذا تُعرف بين البائعين، لا تطرحها جميع المصانع، إنما تُصمم بالطلب على أيدى عمال بعض الورش والمصانع، حسب إيهاب أبوعبدالله، العامل بأحد المصانع الشهيرة فى الشارع السياحى بكرداسة.

أبو عبدالله: فيه زبونة تطلب عباية باسمها تكون بالنقشة والتصميم والمقاس اللى عاوزاه

لكل امرأة شخصية مميزة، وكثيراً ما تساعد الحالة المادية على فرض شخصيتها على ملابسها، حسب «أبوعبدالله»: «إحنا ممكن نطلع 200 عباية مرة واحدة من نفس الشكل والخامة والنقشة، لكن فيه زبونة، سواء من الخليج أو أى بلد، تطلب عباية باسمها تكون بالنقشة والتصميم والمقاس اللى عاوزاه، ومحدش يلبس زيها تانى، هنا بقى بتكون العباية أغلى وأصعب فى التنفيذ».

العباية الخاصة تكون من الحرير والقطن الخالص، وذات نقشة مميّزة وغير متكرّرة، وبمقاس صاحبتها، وفقاً لـ«أبوعبدالله»: «بتتغزل من أفضل الخيوط الممزوجة بخيوط الفضة والذهب، وتبقى مطعمة بقطع من الحلى والصدف الخالص واللؤلؤ وغيرها من التفاصيل البسيطة اللى بتديها قيمة وعراقة مش موجودة فى عباية تانية».

الـ«جلابية سبيشيال» أسعارها بالآلاف

أما الأسعار فهى بآلاف الجنيهات، وتُحدّد فى رأى «أبوعبدالله» حسب الحُلى المستخدَمة فى التصميم، والمجوهرات التى تُزينها: «بتوصل لمبالغ كبيرة تفوق آلاف الجنيهات، على عكس التصميمات العادية المتعارف عليها».

وعن أغلى العباءات الموجودة بالشارع السياحى، والمعروضة للمارة دون أن تُخصّص لشخص بعينه، أوضح أنها قد تصل إلى 5 آلاف جنيه، لكن لا تنطبق عليها الشروط السابقة، ولا مُزينة بالذهب والفضة: «دى برضه غالية، بس مش بتتعمل مخصوص لسيدة محددة».