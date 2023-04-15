مواعيد مقابلات وظائف النيابة الإدارية لدفعة 2022.. تنطلق 6 مايو

يترقب العديد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، مواعيد مقابلات هيئة النيابة الإدارية والتي أغلقت أبوب التقدم لها في 28 مارس الماضي، ونرصد لكم في التقرير التالي موعد بدء المقابلات والتفاصيل الخاصة بها.

مواعيد مقابلات معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ووفقاً لبيان رسمي صادر من النيابة الإدارية، تبدأ مقابلات المتقدمين لشغل الوظيفة من خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون يوم السبت الموافق 6 مايو2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

ووفقاً للنيابة الإدارية فجاءت مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كالتالي :

-التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.