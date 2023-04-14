8 ساعات عمل فقط للبنوك الأسبوع المقبل.. و11 يوما إجازة

تشهد البنوك المصرية، أقل فترة عمل في 2023 الأسبوع المقبل، في مؤشر على الزحام المتوقع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الواقعين بين إجازتي عيد القيامة وشم النسيم من جهة، وعيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء من جهة أخرى.

11 يوما إجازة رسمية

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل عمل البنوك المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين بسبب عيد القيامة وشم النسيم، وهما يأتيان بعد عطلتي اليوم الجمعة وغدا السبت الأسبوعيتين.

وأعلن البنك المركزي، تعطيل العمل في جميع البنوك، اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح الأربعاء 26.

خفض ساعات العمل

مع خفض ساعات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، من 8 ساعات لتصبح 4 فقط تبدأ من 9.30 صباحاً حتى 1.30 ظهراً، سيكون عمل البنوك في هذه الحالة الأسبوع القادم يومين فقط بإجمالي 8 ساعات.

كانت البنوك شهدت أمس الخميس زحاما سبق أطول عطلة رسمية قبل عيد الفطر المبارك، في وقت تزامن مع صرف مرتبات أبريل بعد الزيادة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.