مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. هل ينتقم عبد الجبار من نادرة؟

شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة تطورًا في الأحداث، إذ انتقمت نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم من مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، بعد علمها أنه السبب في مقتل زوجها وأخيها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

والتقت إسراء التي تقوم بدورها الفنانة مريم الخشت، نادرة وتأخذ منها زجاجة وأخبرتها بأن مسعود سيصاب بالهلوسة من تأثير العمل، ودخلت إسراء على مسعود ومعها صينية طعام، وأكل منها بعد أن وضعت له سحرًا في الطعام.

هل ينتقم عبد الجبار من نادرة؟

وبعد تدهور حالته طلبوا الطبيب، وعلم عبد الجبار أن نادرة هي التي تقف وراء ما حدث لابنه مسعود، فهل سينتقم منها؟

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.