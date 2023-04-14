مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. أحمد عيد يصاب بالهلوسة بسبب نيللي كريم

شهدت مسلسل عملة نادرة الحلقة 23 تطور في الأحداث، حيث قررت نادرة التي تجسدها نيللي كريم الانتقام من مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد، بعدما علمت أنه السبب في قتل زوجها وشقيقها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

قابلت إسراء التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت، نادرة كريم، وتأخذ منها الزجاجة و تخبرها نادرة أن مسعود سيصاب بالهلوسة ويصبح مجنونا من تأثير العمل عليه.

إصابة مسعود بالهلوسة

بينما يجلس «مسعود» مهموما وحزينا وتدخل علية إسراء ومعها صينية طعام يأكل منها مسعود بعد أن وضعت له العمل في الطعام، ثم يذهب عبد الجبار لرؤية الشيخ المنزلاوي ليساعد مسعود فيما حل به، يطلب منه الشيخ التوجه للطبيب في مصر ولكن عبد الجبار يخشى من الفضيحة، يطلب منه الشيخ المنزلاوي ان يجتمع معه ومع حسن أبو عصايا.

تطلب أنس من والدها سماع كلام الشيخ المنزلاوي والاستعانة بطبيب، خاصة بعد تدهور حالة شقيقها بصورة غير طبيعية، ويكتشف عبد الجبار أن نادرة هي السبب وراء ماحدث لـ مسعود .