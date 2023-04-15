مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. زواج حسن أبو عطايا من نادرة

عرض مساء مسلسل عملة نادرة الحلقة 23، وتخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، الصراع الذي لا يزال قائمًا بين عبد الجبار ونادرة، خاصة بعد خطف نجلها يوسف.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

يجلس «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، مع الشيخ المنزلاوي، ويدخل حسن أبو عصايا، ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافته «نادرة» نيللي كريم في منزله، هرباً من عبد الجبار، إذ احتمت بمنزله خوفًا على نجلها «يوسف» بعد خطفه.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

وكانت المفأجاة خلال الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة، إذ أخبرهم «حسن أبو عصايا» أنه سيتزوج نادرة، بعد وفاة زوجها «شداد» حتى يمنع الكلام عنها.

وجاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، مقابلة إسراء وتلعب دورها مريم الخشت لنادرة، لتأخذ منها الزجاجة وتخبرها نادرة أنّ مسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد، سيصاب بالهلوسة ويصبح مجنونًا من تأثير العمل عليه، ويصاب مسعود بالسحر، ويتحول إلى شخص مصاب بالهلوسة، ويحاول أهله أن يجدوا له علاجًا.