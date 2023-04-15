يبحث جمهور الفنانة نيللي كريم، عن مواعيد إعادة حلقات مسلسل عملة نادرة، في حال عدم مشاهدتها على قناة cbc، وينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، لمتابعة أحداثه المشوقة بعد اشتعال الأمور بإعلان حسن أبو عطايا زواجه من نادرة.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

سيتم إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 1 صباحاً، بعد عرض الحلقة الأساسية في الساعة 7 ونصف عقب أذان المغرب مباشرة.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة

تقابل إسراء وتلعب دورها مريم الخشت، نادرة التي تجسد دورها نيللي كريم، في مسلسل عملة نادرة، وتأخذ منها الزجاجة، وتخبرها نادرة أن مسعود ويؤدي دوره أحمد عيد، سيصاب بالهلوسة ويصبح مجنونًا من تأثير العمل عليه.

ويجلس مسعود، وهو مهموم وحزين، وتدخل عليه سميرة ويجلسان معا، ثم تدخل عليهما إسراء ومعها صينية طعام، يأكل منها مسعود بنهم شديد، وذلك في أحداث الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة.