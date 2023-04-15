موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، ينتظره الكثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يُعرض على شاشة قناة أون خلال السباق الرمضاني 2023، ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع ، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية التي تعود إلى الشاشة بعد غياب.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، يأتي في الساعة 7:30 مساءً، بينما يمكن متابعة الإعادة في الساعة 6:15 صباحًا، وإعادة أخرى في الساعة 11:15 مساءً، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، يستكمل أحداث المسلسل التي تصاعدت بشكل كبير في الحقبة الفرنسية، بعد معرفة نابليون بونابرت بمقتل الجنرال الفرنسي بيلو بعد عثور جنود فرنسيين علي جثته متعفنة، وذلك بعد قتل صافية له التي تمثل دورها حنان مطاوع دفاعًا عن حبيبها حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع

ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، أحداث الحقبة الحالية من سره الباتع، التي تصاعدت الأحداث فيها بعد القبض على حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد فهمي بعد مقتل الدرويش عبدالله، وبعد التحقيق معه تم الحكم عليه لمدة سنة كاملة، بتهمة التنقيب عن الآثار، وانهارت والدته بعد سماع الخبر.