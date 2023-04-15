موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان.. اعرف المساجد والساحات

اقترب موعد عيد الفطر المبارك فلا يفصلنا عنه صوى بضع أيام عقب إعلان معهد البحوث الجيوفيزيقية موعد عيد الفطر المبارك 2023 يوم 21 أبريل الجاري، وفقا للحسابات الفلكية، لتزداد التساؤلات عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان، يحين في تمام الساعة 5:47 صباحًا بعد شروق الشمس وفقا لمعهد البحوث الجيوفيزيقية، ولحسابات هيئة المساحة المصرية التي حددت مواقيت الصلاة لهذا العام عقب قياس مساقط الظل وخطوط الطول والعرض بكل محافظة ومدينة.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر

يختلف موعد صلاة عيد الفطر2023 من محافظة لأخرى ومن مدينة وفقا لحسابات خطوط الطول والعرض بفارق زمنى دقائق معدودة تصل إلى 15 دقيقة خاصة محافظات الشمال والجنوب، إذ يحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان والمدن التابعة لها في نفس التوقيت، وهي دراو وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والقرى التابعة لها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أبوسمبل

هذا ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 بمدينة اسوان بفارق 3دقائق عن محافظة أسوان ومدنها التابعة فيحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 بأبوسمبل في تمام الساعة 5:43 دقيقة صباحا عقب شروق الشمس.

الاحتفال بعيد الفطر 2023

وتبدأ مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة أسوان عقب أداء صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، والمدن التابعة لها وأداء تكبيرات العيد ثوم تبادل التهاني والمباركات بالعيد وتوزيع الحلوى على الأطفال والعيدية، فضلا عن توزيع مخبوزات العيد والبالونات وارتداء النساء والأطفال والرجال لملابس العيد الجديدة.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان عدة ضوابط لصلاة عيد الفطر المبارك 2023 بالمساجد بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفتح المساجد قبل الموعد المحدد للصلاة بوقت كاف، وتنظيف المساجد وتعقيمها استعدادا للصلاة، بالمساجد المحددة والساحات حيث جهزت الاوقاف1217 مسجدا للصلاة.

خريطة مساجد صلاة عيد الفطر المبارك

ووضعت مديرية أوقاف أسوان خريطة للمساجد الرئيسية بالمحافظة والتي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك والساحات من بينها:

-النور بأسوان

- مسجد الرحمة

- مسجد أبو داود بأسوان

- مسجد الإصلاح

- عبد الرحيم القنائى بأسوان

- مسجد النصر بأسوان

- مسجد أبو الشوك بأسوان

- مسجد المرحوم فهيم بأسوان

- مسجد يوسف كروم بدراو

- مسجد السلام بدراو

- مسجد الرحمة بدراو

- مسجد العمرى

- مسجد عمر بن الخطاب

- مسجد الحسن والحسين بأدفو

- أل يعقوب بأدفو

- مسجد الفاروق عمر بأدفو

- مسجد عباد الرحمن بأدفو

- مسجد التوبة

- مسجد السلام بأدفو

- منشاة السد العالي

- مسجد صحارى الجديد

- التجاريين

- مسجد رضوان

- مسجد ناصر

- مسجد العليقات

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد المغفرة بأسوان

- مسجد البصالى بأسوان

- مسجد العتيق

- مسجد العليقات بدراو

- الشهر العتيق بأسوان

- مسجد الشيخ صالح الجعفرى

- مسجد الشيخ يونس بأسوان

- مسجد النصر بأسوان

- مسجد أل عمران بأسوان

- مسجد التقوى بأسوان

- مسجد الزهراء بأسوان

- مسجد صالح الجعفرى بأسوان

- مسجد سيد طلحة بأسوان

- مسجد السباعية بأسوان

- مسجد سيدى طلحة بأسوان

- مسجد الرحمة باسوان

- مسجد أبو بكر الصديق بأسوان

- مسجد الرحمة بأسوان

- مسجد آل البيت بأسوان

- مسجد الحسين بأسوان

- مسجد الرحمة بالحجز بأسوان

- مسجد سيد الشهداء باسوان

- مسجد العتيق بأسوان

- مسجد المحيمدات بأسوان

- مسجد القرينات بأسوان

- مسجد المويسات باسوان

- مسجد أبو بكر الصديق بكوم أمبو

- مسجد أل يحىى بكوم أمبو

- مسجد الجمعاوية بكوم أمبو

- مسجد الشيخ على بكوم أمبو

- مسجد الدقاديق بكوم أمبو

- مسجد السلام بكوم أمبو

- مسجد جزيرة دومارية

- مسجد أبو بكر الصديق بكوم أمبو

- مسجد العتيق بالكلح

- مسجد العتيق بنصر النوبة

- مسجد الأشراف بنصر النوبة

- مسجد النوبيين بنصر النوبة

- النور بالكلح بنصر النوبة

- السيدة زينب بنصر النوبة

- مسجد الأشراف بنصر النوبة

- أحمد القاضى بنصر النوبة.