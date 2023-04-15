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موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
05:49 ص | السبت 15 أبريل 2023
صلاة العيد في القليوبية - أرشيفية

صلاة العيد في القليوبية - أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية والتي تأتي بعد الشروق بثلث ساعة ويستقبلها المسلمون بالتهليل وتكبيرات العيد.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية وفق مواعيد صلاة العيد في المحافظات الصادرة من البحوث الفلكية في السطور التالية:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية 

وأوضح المعهد أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية سيكون وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06:47 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات التي تقيمها الجهات المختلفة، ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية وفق ما أعلنه الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في بيان له حول استعدادا وتجهيزات ساحات صلاة العيد. 

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية

ووفق موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية في بيان لها استعداد المديرية لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وأنه تم التنبيه علي المساجد بفتح أبوابها الكبيرات العيد والصلاة بوجود إمامين أساسي، واحتياطي لإقامة الصلاة في موعدها، والتي تحل في تمام 06:47 ص في أول يوم العيد الجمعة المقبلة وفق الحسابات الفلكية.

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