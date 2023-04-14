أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 استقرارا ملحوظا خلال تعاملات نهاية اليوم؛ إذ يرجع سبب الاستقرار إلى طرح العديد من البنوك المصرية الفترة الحالية شهادات إدخارية جديدة بعائد مرتفع، كما أن السوق المحلية الفترة الحالية تشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب وفقا لما قالة ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

وترصد الوطن في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 داخل محلات الصاغة دون مصنعية، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2600 جنيه، بينما يسجل الذهب عيار 22 نحو 2378 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر داخل محلات الصاغة ودون مصنعية 2275 جنيها ويبلغ سعر عيار 18 اليوم 1950 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وشهد اليوم سعر جرام الذهب عيار 14 استقرارا في محلات الصاغة إذ يسجل نحو 1521 جنيها للشراء، كما يبلغ سعر عيار 12 اليوم 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

يشهد الجنيه الذهب استقرارا ملحوظاً في نهاية تعاملات اليوم وذلك داخل محلات الذهب دون مصنعية وضريبة حيث يسجل 18200 جنيه وذلك للشراء بينما يبلغ سعر الأونصة 80682 جنيها.