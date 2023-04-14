أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2275 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم 14-4-2023 في منتصف التعاملات استقرارا ملحوظا مستمرا منذ بداية تعاملات الصباح داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة حيث تعتبر السبائك والجنيهات الذهب الأكثر مبيعاً الفترة الحالية في محلات الصاغة نظراً لأن المصنعية الخاصة بهما قليلة مقارنة بالمشغولات الأخرى بحسب ما قالة عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

تسجل أسعار الذهب اليوم 14-4-2023 في منتصف التعاملات 2600 جنيه بالنسبة لعيار 24 أما سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 2383 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة دون مصنعية 2275 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 18 اليوم 1950 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر 1517 جنيها بينما يسجل عيار 12 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، سجل 18200 جنيه، كما بلغ سعر الأونصة 80860 جنيها.